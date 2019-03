Tisíce ľudí v Alžírsku protestovali voči kandidatúre Butefliku

Demonštranti dúfajú, že ich protest vyšle hlasný signál vláde na ropu bohatej krajiny pred aprílovými prezidentskými voľbami, ktorá podľa nich zanedbáva problémy nezamestnanosti, korupcie a chudoby.

Alžír 1. marca (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v piatok do ulíc Alžíru na protest proti kandidatúre prezidenta Abdala Azíza Butefliku na svoje už piate funkčné obdobie. Informovala o tom agentúra AP s tým, že takéto protivládne protesty sú v Alžírsku nezvyčajné.



Policajné helikoptéry krúžili nad hlavami stoviek ľudí zhromaždených v uliciach a parkoch alžírskej metropoly, ktorí sa po obedňajších modlitbách chceli pridať k pochodu. Voči niektorým účastníkom polícia použila slzotvorný plyn.



Demonštranti dúfajú, že ich protest vyšle hlasný signál vláde na ropu bohatej krajiny pred aprílovými prezidentskými voľbami, ktorá podľa nich zanedbáva problémy nezamestnanosti, korupcie a chudoby a ignoruje obavy verejnosti.



Protest v Alžíri je jeden z viacerých, ktoré sa v uplynulých dňoch konali proti Buteflikovej kandidatúre vo voľbách.



Alžírsko zasiahla vlna protestov po tom, čo 81-ročný chorľavý Buteflika oznámil, že sa bude vo voľbách 18. apríla uchádzať o piate funkčné obdobie — napriek tomu, že potrebuje invalidný vozík a na verejnosti sa po mozgovej príhode z roku 2013 objavil len niekoľkokrát.



Na prvých protestoch proti kandidatúre Butefliku sa minulý piatok zúčastnili desaťtisíce ľudí. Odvtedy sa demonštrácie konajú denne, a to v provinciách aj v hlavnom meste, kde sú nezákonné.



Buteflika odletel v nedeľu do Švajčiarska na "pravidelnú lekársku kontrolu" pred voľbami, uviedol prezidentský úrad.