Tisíce ľudí protestujú v Ingušsku a žiadajú odstúpenie hlavy republiky

Magas 26. marca (TASR) - Až 20.000 ľudí sa v utorok zišlo v hlavnom meste Ingušskej republiky na juhu Ruska, aby opätovne vyjadrili svoj nesúhlas so zmluvou o výmene územia s Čečenskom a dosiahli odstúpenie najvyššieho predstaviteľa republiky Janusa Beka-Jevkurova. Informoval o tom spravodajský server Kavkazskij uzel.



Na protestnom zhromaždení pred budovou miestnej televízie a rádia vystúpili predstavitelia Ingušského výboru národnej jednoty aj Rady tejpov (klanov), ktorí verejne deklarovali svoju nedôveru vláde.



"Miesto kde sa demonštrácia koná, je obkolesené políciou a na strechách budov sú rozmiestnení ostreľovači. S kým chce bojovať hlava (republiky) a silové zložky, nie je jasné," uviedol pre Kavkazskij uzel riaditeľ miestnej ľudskoprávnej organizácie MAŠR Magomed Mucoľgov. Korešpondent spravodajského servera prítomný na mieste doplnil, že mnohí demonštranti sa sťažovali na to, že nemajú signál na svojich telefónoch a ani prístup k mobilným dátam.



Utorková demonštrácia nadväzuje na masové demonštrácie z októbra 2018 proti Kremľom podporovanej zmluve o výmene území a úprave vzájomnej hranice, ktorú ešte v septembri toho istého roku podpísali Jevkurov a čečenský líder Ramzan Kadyrov.



Okrem odstúpenia ingušského lídra demonštranti tiež požadovali, aby bola zmena hraníc republiky predmetom referenda a aby boli obnovené priame voľby hlavy Ingušska. Líder Ingušska totiž, podobne ako aj lídri iných severokaukazských republík, nie je volený v priamych voľbách, ale volí ho miestny parlament z troch kandidátov nominovaných ruským prezidentom.



Čečenci a Inguši sú príbuzné etniká patriace do tzv. vajnachskej jazykovej skupiny, obývajúce oblasť severného a južného Kaukazu. V rokoch 1936–1944 a 1957–1991 žili oba národy spoločne v rámci Čečensko-Ingušskej autonómnej Sovietskej socialistickej republiky, po ktorej rozpade sa Inguši na rozdiel od Čečencov rozhodli ostať súčasťou novovzniknutej Ruskej federácie. Napriek príbuznosti a spoločnej histórii sú vzťahy Čečencov a Ingušov poznačené dlhodobým sporom o podobu vzájomnej hranice.