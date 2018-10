Tisíce obyvateľov Ríma protestovali proti starostke a úpadku mesta

Dav približne 5000 až 8000 ľudí sa po pochode mestom zhromaždil pred budovou magistrátu, kde sídli úrad rímskej starostky Virginie Raggiovej z antiestablišmentového Hnutia piatich hviezd.

Rím 27. októbra (TASR) - Tisícky obyvateľov Ríma demonštrovali v sobotu proti úpadku talianskej metropoly, poukazujúc na obrovské množstvo odpadkov v uliciach, výtlky na cestách a chaos v mestskej hromadnej doprave. Protesty boli zorganizované pod heslom "Rím hovorí dosť!" informovala agentúra Reuters.



Dav približne 5000 až 8000 ľudí sa po pochode mestom zhromaždil pred budovou magistrátu, kde sídli úrad rímskej starostky Virginie Raggiovej z antiestablišmentového Hnutia piatich hviezd (M5S). Jej kritici poukazujú na to, nedokáže efektívne riešiť aktuálne problémy trojmiliónového mesta. Mnohí demonštranti požadovali jej odstúpenie.



Raggiová (40), prvá starostka Ríma v celej jeho histórii, tvrdí, že potrebuje viac času na to, aby mohla prekonať nespočetné problémy mesta. Šéfka radnice podľa vlastných slov zaznamenáva vo svojej činnosti "dobrý pokrok". Raggiová sa ujala funkcie v roku 2016 na pozadí korupčných škandálov tradičných pravicových i ľavicových strán.



Už vyše 20 autobusov v tomto roku začalo horieť na uliciach zväčša pre chabú údržbu, zatiaľ čo sa pri páde výťahu v stanici metra nedávno zranili dve desiatky ruských futbalových fanúšikov. Pozornosť svetových médií zaujali aj videozábery diviakov potulujúcich sa po jednej z hlavných ulíc Ríma.



Smrť 16-ročného dievčaťa, ktorého telo sa našlo v opustenej budove využívanej drogovými dílermi, podčiarkla obavy o fungovaní právneho poriadku v meste. Polícia uviedla, že dievča bolo hromadne znásilnené, a zatkla štyroch migrantov.



Raggiová momentálne čelí súdnemu procesu ohľadom údajného zneužitia svojho úradu. Verdikt sa očakáva 10. novembra. Starostka obvinenia odmieta a vyhlásila, že ak ju súd uzná za vinnú, odstúpi. Varovala však, že problémy mesta sa tým ešte zhoršia. Jej rezignácia by otvorila cestu k voľbám novej administratívy.