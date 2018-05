Tisíce protestujúcich v Istanbule pálili americké a izraelské vlajky

Turecko odsúdilo USA a Izrael za presun amerického veľvyslanectva v Izraeli.

Istanbul 15. mája (TASR) - Tisíce ľudí protestovali v sobotu v uliciach Istanbulu proti rozhodnutiu Spojených štátov premiestniť americké veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, pričom pálili americké a izraelské vlajky. Protestujúci tiež odsúdili násilné strety na hraniciach medzi Izraelom a pásmom Gazy, ktoré si vyžiadali veľký počet obetí, napísala agentúra AP.



Demonštranti počas pochodu niesli transparenty s nápismi, ako napríklad "Jeruzalem patrí moslimom" a skandovali heslá volajúce po svätej vojne a umučení.



Pochod zvolala turecká humanitárna organizácia IHH. AP pripomenula, že v roku 2010 bolo na palube lode IHH pri zásahu izraelského komanda zabitých deväť aktivistov. Loď bola súčasťou šesťčlennej flotily smerujúcej s humanitárnou pomocou do pásma Gazy.



Turecko odsúdilo USA a Izrael za presun amerického veľvyslanectva v Izraeli. Turecký premiér Binali Yildirim skritizoval obe krajiny za to, že tento krok oslavujú, zatiaľ čo "nevinní a bezbranní Palestínčania trpia."