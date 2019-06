Tisíce protestujúcich zaútočili v Tbilisi na budovu parlamentu

Približne 10.000 demonštrantov požadujúcich odstúpenie predsedu parlamentu Irakliho Kobachidzeho prerazilo policajné zátarasy a preniklo na nádvorie budovy gruzínskeho zákonodarného zboru.

Tbilisi 21. júna (TASR) - Tisíce demonštrantov sa vo štvrtok večer v Tbilisi pokúsili vniknúť do budovy parlamentu na protest proti účasti ruskej delegácie na medziparlamentnom zhromaždení o pravosláví, ktoré sa konalo v gruzínskej metropole. Informovala o tom agentúra AFP.



Približne 10.000 demonštrantov požadujúcich odstúpenie predsedu parlamentu Irakliho Kobachidzeho prerazilo policajné zátarasy a preniklo na nádvorie budovy gruzínskeho zákonodarného zboru. Polícia protestujúcich vytlačila, avšak niektorí jednotlivci sa naďalej pokúšajú vniknúť do budovy.



Hlavným dôvodom útoku na parlament a predtým mohotného zhromnaždenia v centre Tbilisi bola skutočnosť, že počas každoročného Medziparlamentného zhromaždenia o pravosláví sa prítomným z miesta predsedu gruzínskeho parlamentu prihovoril komunistický poslanec ruskej Štátnej dumy Sergej Gavrilov. Ten v predvečer svojej cesty do Tbilisi uviedol, že považuje uznanie Abcházska a Južného Osetska Ruskom za nezvratné. Následne skupina gruzínskych opozičných poslancov požadovala, aby ruská delegácia opustila rokovaciu sálu.



Jej členovia následne odišli do hotela v centre Tbilisi, v blízkosti ktorého sa začal protest. Keď Gavrilov a iní delegáti opustili hotel, účastníci protestu na nich liali vodu. Ruská delegácia potom z Gruzínska odišla.



Mnohí účastníci štvrtkovej demonštrácie mávali zástavami EÚ a držali cedule s nápisom "Rusko je okupant". "Toto je spontánny protest obyčajných Gruzíncov, ktorý neorganizuje nijaká politická strana," uviedol pre AFP poslanec Giga Bokeria z opozičnej strany Európske Gruzínsko.



Gruzínsky oligarcha Bidzina Ivanišvili, ktorý je pokladaný za šedú eminenciu vládnucej strany Gruzínsky sen, vo vyhlásení uviedol, že "plne zdieľa úprimné rozhorčenie občanov Gruzínska".



"Je neprijateľné, aby predstaviteľ okupantského štátu predsedal nejakému fóru v Gruzínskom parlamente," dodal Ivanišvili.



Pri zrážkach polície s demonštrantami utrpeli zranenia desiatky ľudí

Desiatky ľudí utrpeli v noci zo štvrtka na piatok zranenia pri zrážkach gruzínskej polície s demonštrantami. Bezpečnostné zložky použili proti davu vodné delá a gumové projektily po tom, ako sa demonštranti opakovane pokúsili vniknúť do budovy parlamentu v Tbilisi. Písali o tom agentúry AP a Interpressnews.



Podľa vyhlásenia Davita Sergeenka, ktorý pôsobí ako poradca gruzínskeho premiéra Mamuku Bachtadzeho, bolo v súvislosti s nepokojmi hospitalizovaných 69 ľudí. Zranenia utrpelo 39 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 30 demonštrantov.



Polícia sa najskôr pokúsila rozohnať dav za pomoci slzotvorného plynu, avšak ani to nezabránilo demonštrantom v opakovaných pokusoch o preniknutie do budovy parlamentu. Napriek tomu, že príslušníci bezpečnostných zložiek dav zakaždým odrazili, podarilo sa podľa AP niektorým z protestujúcich odobrať policajtom ich štíty.



Agentúra Interpessnews zas uviedla, že pri zrážkach utrpeli zranenia aj novinári z miestnych médií. Polícia už v súvislosti s násilnosťami zatkla niekoľko osôb.