Tisíce Rusov sa zišlo na zhromaždení na podporu nezávislých kandidátov

Na snímke príslušníci policajných jednotiek a účastníci protestného pochodu v Moskve proti rozhodnutiu volebnej komisie, ktorá odmietla zaregistrovať 57 nezávislých kandidátov do volieb do mestského parlamentu. V Moskve 20. júla 2019.

Zhromaždenie sa konalo na Sacharovovej triede v širšom centre Moskvy a organizovala ho Libertariánska strana Ruska, uviedla na svojej webovej stránke agentúra Interfax.

Moskva 20. júla (TASR) - Viac ako 20.000 ľudí vrátane prominentných politikov sa v sobotu zúčastnilo na zhromaždení v centre Moskvy na protest proti úradom, ktoré odmietli zaregistrovať opozičných kandidátov do komunálnych volieb. Informovala o tom agentúra AFP.



Úrady minulú sobotu oznámili, že kvôli "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch môže volebná komisia odmietnuť zaregistrovať mnohých nezávislých kandidátov. Najčastejšie sa ako dôvod pre odmietnutie registrácie uvádza prekročenie prípustnej hranice desať percent pre podiel neplatných podpisov a chyby v odovzdaných dokumentoch.



Voľby do Moskovskej mestskej dumy sa uskutočnia 8. septembra spolu s voľbami do ďalších zastupiteľských orgánov.



"Mali by sme bojovať za svojich kandidátov," povedal opozičný politik Alexej Navaľný a pohrozil, že na budúci týždeň sa neďaleko kancelárie starostu uskutoční ešte väčšie zhromaždenie, ak moskovská ústredná volebná komisia kandidátov nezaregistruje.



Nezávislá kandidátka Ľubov Soboľová už týždeň drží protestnú hladovku. Dmitrij Gudkov úrady obvinil z toho, že ľudí neokrádajú len o peniaze a hlasy, ale aj o ich budúcnosť.



Opoziční kandidáti podľa AFP tvrdo bojujú za to, aby sa dostali na hlasovacie lístky a využili všeobecnú nespokojnosť s ruskými úradmi, poklesom úrovne popularity prezidenta Vladimira Putina a hnev v súvislosti s upadajúcou životnou úrovňou a nekontrolovanou korupciou.