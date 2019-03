Tisíce Srbov opäť protestovali proti prezidentovi Vučičovi

Demonštrácie podporuje opozícia, organizátori však nemajú priame politické väzby, čo podľa pozorovateľov poukazuje na všeobecnú nedôveru voči politikom.

Belehrad 24. marca (TASR) - Tisíce ľudí v sobotu popoludní opäť protestovali v Belehrade proti srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi. Protesty prebiehajú každú sobotu už viac ako tri mesiace.



Súčasná vlna protestov odštartovala vlani 9. decembra po tom, ako násilníci zbili srbského opozičného politika Borka Stefanoviča. Účastníci požadujú Vučičovo odstúpenie, ukončenie obmedzovania slobody médií a nové spravodlivé voľby.



Demonštrácie podporuje opozícia, organizátori však nemajú priame politické väzby, čo podľa pozorovateľov poukazuje na všeobecnú nedôveru voči politikom.



Protesty mali doposiaľ pokojný priebeh, minulú sobotu 16. marca však stúpenci opozície vtrhli do budovy štátnej televízie RTS, ktorej spravodajstvo označujú za tendenčné. Následne sa dostali do potýčok s políciou.



Túto sobotu sa demonštranti pred sídlo RTS v centre Belehradu vrátili, avšak zhromaždenie sa tento raz zaobišlo bez násilných incidentov,



Bývalý srbský ultranacionalista Vučič dnes deklaruje, že chce reformovať Srbsko a priviesť ho do Európskej únie. Obvinenia opozície z obmedzovania demokratických slobôd odmieta.



Protesty sa v sobotu konali aj v susednej Čiernej Hore, kde tisíce ľudí v metropole Podgorica požadovali odstúpenie dlhoročného lídra Mila Djukanoviča. Opozičné demonštrácie vypukli pred troma týždňami a sú čoraz početnejšie, informovala tlačová agentúra Hina.