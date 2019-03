Tisíce Srbov znova protestovalo proti prezidentovi Vučičovi

Protesty v srbskej metropole, ktoré sa konajú každú sobotu od 8. decembra minulého roka a rozšírili sa aj do iných miest, obvykle priťahujú viac než 10.000 ľudí.

Belehrad 10. marca (TASR) - Demonštrácie proti srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi vstúpili do štvrtého mesiaca, keď sa v Belehrade v sobotu popoludní konalo ďalšie protestné zhromaždenie. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Protesty v srbskej metropole, ktoré sa konajú každú sobotu od 8. decembra minulého roka a rozšírili sa aj do iných miest, obvykle priťahujú viac než 10.000 ľudí. Tento víkend účastníci znova pochodovali s transparentmi a píšťalkami, pričom dav niekoľko tisíc ľudí blokoval asi hodinu vstup do ústredia verejnoprávnej televízie a rozhlasu RTS.



Pochod sa zastavil, aby si účastníci vypočuli prejav Branislava Lečiča, herca a politika, ktorý patril k lídrom prodemokratických protestov v Srbsku z marca 1991.



Ústrednými požiadavkami terajšieho protestného hnutia je ukončenie obmedzovania médií zo strany Vučičovej vlády a vytýčenie rámca nových, spravodlivých volieb. Demonštrácie podporuje opozícia, organizátori však nemajú priame politické väzby, čo poukazuje na všeobecnú nedôveru voči politikom.



Bývalý srbský ultranacionalista Vučič dnes deklaruje, že chce reformovať Srbsko a priviesť ho do Európskej únie. Obvinenia opozície z obmedzovania demokratických slobôd odmieta.