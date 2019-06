Tisíce žien v Argentíne protestovali proti násiliu páchanému na ženách

Demonštráciu zvolalo feministické hnutie Ni Una Menos (Ani o jednu (ženu) menej), ktoré odštartovalo v roku 2015 po znásilnení a vražde tínedžerky v meste Mar del Plata južne od Buenos Aires.

Buenos Aires 4. júna (TASR) - Tisíce žien vyšli v pondelok do ulíc Buenos Aires a ďalších argentínskych miest na protest za legalizáciu interrupcií a proti násiliu páchanému na ženách. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Ženy všetkých vekových kategórií protestovali v hlavnom meste od 20.00 h SELČ od Kongresového námestia až po Májové námestie (Plaza de Mayo), napísal denník Claris.



Demonštráciu zvolalo feministické hnutie Ni Una Menos (Ani o jednu (ženu) menej), ktoré odštartovalo v roku 2015 po znásilnení a vražde tínedžerky v meste Mar del Plata južne od Buenos Aires.



"Vychádzame do ulíc, lebo každých 30 hodín zomrie jedna žena. Za štyri roky od prvej demonštrácie bolo zavraždených 1139 žien," uviedlo hnutie vo svojom stanovisku, z ktorého citovala televízna sieť TeleSur.



"V roku 2019 zomrelo 133 žien len pre to, lebo boli ženy. Tiež bolo zabitých 35 transrodových žien," píše v stanovisku organizácia.



Hnutie vyzvalo argentínsku vládu, aby pre násilie podmienené rodovou príslušnosťou vyhlásila výnimočný stav. Tiež žiada od vlády, aby schválila návrh zákona o legalizácii interrupcií predložený Kongresu 28. mája, ktorý podporila strana prezidenta Mauricia Macriho, a tiež začať na školách vyučovať sexuálnu výchovu.