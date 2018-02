Tisícky alžírskych Židov dostanú odškodné od nemeckej vlády

Pronacisticky orientovaná francúzska vláda vo Vichy počas druhej svetovej vojny skonfiškovala židovský majetok a obmedzila ich zamestnávanie.

Berlín/Tel Aviv 5. februára (TASR) - Nemecká vláda súhlasila, že finančne odškodní tisíce alžírskych Židov, ktorí prežili holokaust. Oznámila to v pondelok medzinárodná židovská organizácia Claims Conference.



Židia, ktorí žili v Alžírsku od júla 1940 do novembra 1942 a spĺňajú určité kritéria vrátane toho, že zažili nacistické prenasledovanie, budú mať nárok na kompenzáciu vo výške 2556 eur, uviedla organizácia, ktorej vyhlásenie citovala tlačová agentúra DPA.



Odhaduje sa, že na svete je približne 25.000 alžírskych Židov, ktorí prežili holokaust, najviac z nich sa nachádza vo Francúzsku.



Podľa spomínanej organizácie, ktorá zastupuje preživších, ide o prvý prípad, čo kompenzáciu od nemeckej vlády dostane novouznaná skupina obetí nacistických protižidovských represií.



Registračné centrum, kde si môžu preživší uplatniť nárok na finančnú podporu, otvoria vo februári v Paríži a na ďalších miestach po celom Francúzsku.



Pronacisticky orientovaná francúzska vláda vo Vichy počas druhej svetovej vojny skonfiškovala židovský majetok a obmedzila ich zamestnávanie. Vojaci z radov alžírskych židov boli umiestnení do pracovných táborov.