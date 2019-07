Tisícky Austrálčanov protestovali proti prisťahovaleckej politike

Austrálska vláda opatrenia presadila v júli 2013.

Canberra 20. júla (TASR) - Tisícky Austrálčanov sa v sobotu zapojili do celoštátnych protestov proti reštriktívnej prisťahovaleckej politike vlády, na základe ktorej sú utečenci a žiadatelia o azyl už viac ako šesť rokov umiestňovaní do centier na ostrovoch v Tichom oceáne. Informovala o tom agentúra DPA.



Austrálska vláda opatrenia presadila v júli 2013. Azylantov, ktorí sa snažia dostať sa do krajiny na lodiach, umiestňuje na neurčitú dobu do táborov na ostrove Manus, ktorý patrí Papue-Novej Guinei, či na ostrov Nauru, kde čakajú na vybavenie svojej žiadosti o azyl. V táboroch sa podľa DPA stále nachádza okolo 900 ľudí.



Sobotňajšie zhromaždenia zorganizovala nezisková organizácia Refugees Action Coalition (RAC), ktorá vedie kampaň za práva utečencov. Protesty sa uskutočnili v hlavnom meste Canberra a v ďalších mestách vo všetkých austrálskych štátoch a teritóriách.



Približne 250 ľudí sa zhromaždilo v Canberre. Demonštranti vládu žiadali, aby všetkých žiadateľov o azyl dopravila do Austrálie a zavrela utečenecké centrá.



RAC tvrdí, že v roku 2019 len na ostrove Manus zaznamenali viac ako 100 vážnych pokusov o sebapoškodenie alebo samovraždu, najmä po májových voľbách, v ktorých zvíťazila stredopravicová koalícia premiéra Scotta Morrisona.



Nový premiér Papuy-Novej Guiney James Marape, ktorý má v sobotu navštíviť Canberru, Austráliu požiadal, aby určila termín zatvorenia utečeneckého tábora na ostrove Manus.