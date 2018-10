Tisícky migrantov zo Strednej Ameriky smerujú na sever do USA

Podľa neoficiálnych odhadov sa približne 4000 migrantom podarilo prekročiť v nedeľu hranicu s južným Mexikom a vydali sa na cestu na sever, sprevádzaní políciou.

Mexiko 21. októbra (TASR) - Tisícky stredoamerických migrantov smerovali v nedeľu cez Mexiko na sever do USA aj napriek úsiliu Mexika a Guatemaly poslať ich späť. Informovala o tom agentúra DPA.



Takzvaná karavána migrantov unikajúcich pred násilím a chudobou sa zhromaždila tento týždeň na hranici Guatemaly s Mexikom, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump sa zaviazal, že im neumožní vstúpiť do jeho krajiny.



Nie je pritom jasné, či všetci títo migranti v minulých dňoch prekročili hranicu s Guatemalou, alebo či niektorí z nich už boli v Mexiku dlhšie.



Mexické úrady ich vyzvali, aby sa oficiálne zaregistrovali v krajine a upozornili ich, že sú tam nelegálne.



Migranti opustili v nedeľu pohraničné mesto Ciudad Hidalgo a smerovali do 40 kilometrov vzdialeného mesta Tapachula, ktoré sa nachádza približne 3800 kilometrov od hranice s USA.



Mexické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo v sobotu, že pošle späť stovky migrantov z Hondurasu, Salvádora a Guatemaly, ktorí vstúpili na mexickú pôdu po prekročení pohraničnej rieky s Guatemalou. Úrady oznámili, že z rieky zachránili okolo 900 migrantov.



Podľa mexického ministerstva vnútra 640 osôb požiadalo o azyl a týmto ľuďom povolili vstup do krajiny.



Guatemalská vláda sa v nedeľu vyjadrila, že približne 2000 honduraských migrantov smeruje s pomocou úradov do vlasti.



Lídri trojice stredoamerických krajín sa dostali pod intenzívny tlak amerického prezidenta Trumpa, ktorý počas týždňa opakovane varoval, že hromadný presun migrantov na sever musí byť zastavený.



Trump urobil z tejto otázky tému pred kongresovými voľbami v USA, ktoré sa budú konať 6. novembra, pričom pohrozil, že zruší regionálnu pomoc, uzavrie hranicu s Mexikom a nasadí tam vojakov, ak Mexiko nepodnikne opatrenia na zastavenie migrantov.