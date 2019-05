Tisícky podporovateľov EÚ demonštrovali v Nemecku proti nacionalizmu

V Berlíne podľa DPA očakávali až 50.000 účastníkov.

Berlín 19. mája (TASR) - Tisícky proeurópskych demonštrantov vyšli v nedeľu do ulíc vo viacerých nemeckých mestách, aby podporili jednotnú Európu a vyjadrili nesúhlas s nacionalizmom, informovala agentúra DPA.



Ľudia vyšli do ulíc v siedmich nemeckých mestách pod heslom "Jedna Európa pre všetkých", uvádza webová stránka televízie ARD tagesschau.de.



Protestujúci v Berlíne a v Kolíne nad Rýnom v západnej časti Nemecka niesli vlajky EÚ a transparenty s nápismi, ktoré vyjadrovali zjednotenie a solidárnosť Európy.



V Berlíne podľa DPA očakávali až 50.000 účastníkov.



Demonštrácie sa konali niekoľko dní pred začiatkom volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa v členských krajinách uskutočnia v 23.-26. mája.