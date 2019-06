Tisícky Taiwancov protestovalo proti vplyvu Číny na médiá a demokraciu

Kulturista a Youtuber Chen uviedol, že zhromaždenie má za cieľ oponovať totalitarizmu Číny a závažnému prenikaniu čínskeho vplyvu do oblasti podnikania, médií a všetkých zložiek spoločnosti.

Tchaj-pej 23. júna (TASR) - Tisícky demonštrantov v nedeľu na Taiwane v hustom daždi protestovali proti pročínskym médiám a čínskemu vplyvu na taiwanskú demokraciu, informovala agentúra DPA.



Zhromaždenie proti tzv. "červeným médiám" organizovali zákonodarca ľavicovej Strany novej sily (New Power Party) Chuang Kuo-čchang a kulturista a Youtuber Holger Chen.



Demonštranti podľa Chuanga Kuo-čchanga žiadajú, aby úrady presadzovali existujúce zákony a zákonodarcovia prijali novú legislatívu, ktorá bude chrániť demokraciu a národnú bezpečnosť.



Chen uviedol, že zhromaždenie má za cieľ "oponovať totalitarizmu Číny a závažnému prenikaniu čínskeho vplyvu do oblasti podnikania, médií a všetkých zložiek spoločnosti".



Kritika sa podľa DPA zameriava na zoskupenie novín a televíznych staníc Want Want China Times, ktoré v roku 2008 kúpil obchodný magnát Cchaj Jen-ming.



Televízna stanica CTi News patriaca do zoskupenia sa podľa Chena "ani slovom nezmienila" o protestoch proti zákonom o extradícií v Hongkongu, ktoré sa konali 9. a 16. júna.



Čína a Taiwan sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Pevninská Čína považuje tento ostrov za súčasť svojho územia, nad ktorým - ako tvrdí - môže prevziať kontrolu aj prostredníctvom sily.



Taiwan, ktorý používa oficiálny názov Čínska republika, sa pokladá za zvrchovaný štát, čo však uznáva len približne 16 krajín sveta.



Protesty v Hongkongu vypukli po tom, ako sa vláda snažila presadiť zákon umožňujúci vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do krajín, s ktorými nemá Hongkong uzavreté dohody o extradícii, vrátane pevninskej Číny.