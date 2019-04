Tisícky Venezuelčanov prenikli cez barikády na hraniciach s Kolumbiou

Maduro vo februári nariadil blokádu cezhraničného mosta, ktorý spája obe krajiny, s cieľom zabrániť úsiliu USA dopraviť do Venezuely zmietanej krízou stovky ton humanitárnej pomoci.

Bogota 3. apríla (TASR) - Tisícky Venezuelčanov v utorok prenikli cez barikády na hraniciach s Kolumbiou, oznámil migračný úrad v Bogote, ktorý zároveň varoval, že za prípadné problémy vyvodí zodpovednosť voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Informovala o tom agentúra Reuters.



Venezuelčania sa podľa Reuters prebrodili cez rieku Tachura do pohraničného kolumbijského mesta Cúcuta s cieľom zaobstarať si potraviny a lieky a nájsť si prácu. V predošlých dňoch im to znemožnili prívalové dažde.



Maduro vo februári nariadil blokádu cezhraničného mosta, ktorý spája obe krajiny, s cieľom zabrániť úsiliu USA dopraviť do Venezuely zmietanej krízou stovky ton humanitárnej pomoci.



"Uzurpátor moci Maduro je zodpovedný za všetko, čo sa môže stať obyvateľom, ktorí prechádzajú medzi krajinami," povedal riaditeľ kolumbijského migračného úradu Christian Krüger.



Milióny Venezuelčanov ušli do Kolumbie, aby sa vyhli nedostatku potravín a liekov vo svojej krajine. Snažia sa nájsť si prácu a dostať sa do ďalších krajín Latinskej Ameriky.