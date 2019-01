Tokio a Soul rokujú v Singapure o zmiernení napätia

Tokio obvinilo Južnú Kóreu z toho, že 20. decembra 2018 zamerala juhokórejská bojová loď svoj rádiolokátor pre riadenie streľby na hliadkujúce lietadlo japonských námorných síl.

Singapur 14. januára (TASR) - S cieľom vyriešiť spor ohľadom údajného nasmerovania radarového zameriavača streľby (FCR) juhokórejskou vojnovou loďou na japonské bojové lietadlo v decembri minulého roka sa v pondelok v Singapure stretli delegácie oboch dotknutých krajín. Informovala o tom agentúra Jonhap.



V pondelok dopoludnia sa uskutočnilo prvé kolo rokovaní na veľvyslanectve Južnej Kórey v Singapure, pričom druhé kolo by sa malo konať popoludní na ambasáde Japonska.



Tokio obvinilo Južnú Kóreu z toho, že 20. decembra 2018 zamerala juhokórejská bojová loď svoj rádiolokátor pre riadenie streľby na hliadkujúce lietadlo japonských námorných síl.



Soul vtedy všetky obvinenia rázne odmietol a vyhlásil, že predmetná loď sa zúčastňovala na záchrannej misii s cieľom pomôcť severokórejskému plavidlu, ktoré prúdy zaniesli do medzinárodných vôd Japonského mora.



Japonské ministerstvo obrany zverejnilo 27. decembra na internete 13-minútové video, na ktorom posádka lietadla žiada loď o vysvetlenie. Odpoveď však nedostala. Soul reagoval zverejnením vlastného videozáznamu, ktorý mal dokazovať údajne nebezpečne nízky prelet japonského lietadla nad juhokórejským plavidlom.



Zameranie radarom je považované za nepriateľský čin. Udalosť tak zvýšila prehlbujúce sa napätie medzi Soulom a Tokiom. Vzťahy medzi oboma krajinami komplikujú aj nezhody siahajúce do obdobia druhej svetovej vojny. Patrí medzi ne otázka odškodnenia juhokórejských obetí sexuálneho zotročovania či nútenej práce, ktorú využívalo Japonsko.