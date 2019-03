Tornáda v americkom štáte Alabama si vyžiadali najmenej 14 obetí

Všetky obete boli hlásené z okresu Lee County hraničiaceho so štátom Georgia.

Washington 4. marca (TASR) - Najmenej 14 ľudí vrátane viacerých detí prišlo v nedeľu o život na juhovýchode amerického štátu Alabama, ktorý zasiahlo niekoľko tornád. Desiatky ďalších osôb boli hospitalizované, niektoré s vážnymi zraneniami, informovali lokálne pobočky televízií NBC a ABC.



Všetky obete boli hlásené z okresu Lee County hraničiaceho so štátom Georgia, uviedol pre stanicu WSFA tamojší šerif Jay Jones. Situácia je podľa miestnej pobočky Úradu pre zvládanie mimoriadnych situácií (EMA) najhoršia v okolí mesta Beauregard, kde boli potvrdené dve úmrtia.



Alabamská guvernérka Kay Iveyová vyhlásila v celom štáte stav núdze.



Byron Prather, šéf hasičov v meste Opelika, informoval, že v oblasti hrozí veľké nebezpečenstvo požiarov, pretože tornáda poškodili niekoľko propánových nádrží, z ktorých uniká horľavý propán.



V dôsledku nepriaznivého počasia bolo v nedeľu večer v Alabame bez elektriny viac ako 15.000 zákazníkov, v susednej Georgii je ich vyše 25.000, väčšinou v južnej a západnej časti tohto štátu.



Hrozba tornád na juhovýchode USA stále nie je zažehnaná. Národná meteorologická služba (NWS) vydala varovanie pre východnú Georgiu, Južnú Karolínu a Floridu platné do 23.00 h miestneho času.



Na výrazné zhoršenie počasia sa pripravujú aj štáty na severovýchode USA. Výstrahy pred výdatným snežením platia do pondelňajšieho večera pre New York a časti štátov New Jersey a Connecticut, kde môže napadnúť od 13 do 20 centimetrov snehu. Cestujúci musia počítať s meškaniami letov na Newark Liberty International Airport v New Jersey a vo Filadefii.



Meteorológovia varujú aj pred ďalším veľkým ochladením na Stredozápade USA. NWS uviedla, že v pondelok ráno môže pocitová teplota na východe Nebrasky klesnúť pod mínus 28 stupňov Celzia.