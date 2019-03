VIDEO: TRAGÉDIA NA TURNÉ: Členovia známej skupiny zomreli pri nehode

Podľa spravodajskej stanice Sky News štyria ľudia zomreli po tom, ako bližšie nešpecifikované vozidlo vošlo do protismeru a vrazilo do oproti idúcej dodávky s tromi ľuďmi.

Los Angeles 29. marca (TASR) - Obaja členovia britskej hudobnej skupiny Her's a ich manažér prišli o život pri dopravnej nehode v americkom štáte Arizona. S odvolaním sa na informácie od vydavateľstva o tom v piatok informovala agentúra DPA.



Stephen Fitzpatrick, Audun Laading a manažér Trevor Engelbrektson sa v rámci severoamerického turné presúvali z Phoenixu do mesta Santa Ana. Nehoda sa stala v stredu nadránom približne 50 kilometrov juhozápadne od Los Angeles.



Podľa spravodajskej stanice Sky News štyria ľudia zomreli po tom, ako bližšie nešpecifikované vozidlo vošlo do protismeru a vrazilo do oproti idúcej dodávky s tromi ľuďmi.







"Všetkých nás to zobralo a veľmi zarmútilo. Stratili sme svojich priateľov a svet prišiel o ich talent," napísalo na Facebooku hudobné vydavateľstvo Heist or Hit.







Indie duo z britského Liverpoolu vydalo vlani svoj debutový album s názvom Invitation To Her's. Fitzpatrick zo severozápadného Anglicka a Laading z južného Nórska sa zoznámili počas štúdia na Liverpoolskom inštitúte múzických umení.