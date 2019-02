Tragédia: Tehotná žena s malým dieťaťom zahynuli pri požiari

Na svoju ženu a dieťa ohrozené plameňmi upozornil hasičov otec rodiny, ktorý sa pred požiarom zachránil skokom z okna.

Lyon 10. februára (TASR) - Dve osoby - tehotná žena a dieťa - prišli o život v sobotu večer pri výbuchu a následnom požiari v pekárni na prízemí dvojposchodovej budovy vo východofrancúzskom meste Lyon.



Polícia vyšetruje príčiny výbuchu a požiaru, informovala v nedeľu agentúra AFP. Podľa jednej z hypotéz by príčinou tragédie mohol byť únik plynu, poznamenali francúzske médiá.



Z počiatočnej bilancie vyplýva, že okrem dvoch obetí si výbuch a požiar vyžiadali aj štyroch ľahko zranených. Hasiči sa však zatiaľ nedostali na poschodia budovy, ktoré najprv musia byť zabezpečené.



Na svoju ženu a dieťa ohrozené plameňmi upozornil hasičov otec rodiny, ktorý sa pred požiarom zachránil skokom z okna. Hasiči sa pokúsili dostať do budovy, avšak kvôli intenzite požiaru sa im to nepodarilo.



K tragédii v Lyone došlo len niekoľko dní po požiari v bytovom dome v Paríži, ktorý si vyžiadal desať obetí na životoch, a mesiac po tom, ako vo francúzskej metropole po mohutnej explózii v dome, v ktorom sa tiež nachádzala pekáreň, zahynuli štyri osoby.