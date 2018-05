TRAGÉDIA V NEMECKU: Na ženu spadol máj, nešťastie neprežila

Miestna polícia za jednu z možných príčin pádu označila silný vietor.

Berlín 1. mája (TASR) - V obci Wettelsheim na juhu Nemecka sa z mája odlomila vrchná časť a spadla na neďaleko stojacu 29-ročnú ženu, ktorá na mieste zomrela. Pri nešťastí sa zranil aj trojročný chlapec. Krátko po nehode ho previezli do nemocnice, píše agentúra AP.



Miestna polícia za jednu z možných príčin pádu označila silný vietor.



Ide už o druhú nehodu, ktorú v tomto roku v Nemecku zapríčinil tradičný ozdobený strom. Pred dvoma týždňami došlo k podobnému nešťastiu v obci Nierendorf, južne od spolkového mesta Bonn, kde pri stavaní mája zahynul 15-ročný chlapec.



Tínedžer pomáhal v jame, do ktorej mal byť máj umiestnený. Zo zatiaľ nevyjasnených príčin však strom skĺzol, pričom chlapec utrpel vážne zranenia. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice.