Traja muži v Kambodži hromadne znásilnili francúzsku turistku

Phnom Penh 19. októbra (TASR) - Z hromadného znásilnenia francúzskej turistky obvinil súd v Kambodži troch mužov, ktorí žene ponúkli, že ju zvezú autom. Trestný čin sa stal v prímorskej provincii Kampot, informovali v sobotu agentúru AFP miestne policajné zdroje.



Sexuálny útok nahlásila 43-ročná Francúzka na polícii 12. októbra a podozrivých zatkli v priebehu utorka a stredy tohto týždňa.



Muži sa k žene pridali nadránom okolo 03.00 h, keď ju zbadali, ako kráča sama smerom k svojej ubytovni. Keď odmietla, aby ju sprevádzali, násilím ju zatiahli do auta, zaviezli na opustené miesto a tam znásilnili.



Podľa súdnych dokumentov, do ktorých mala agentúra AFP možnosť nahliadnuť, páchateľmi sú 36-ročný taxikár a dvaja stavební robotníci vo veku 19 a 23 rokov. Ak budú uznaní za vinných, hrozí im až 15 rokov za mrežami.



Rovnomenné hlavné mesto provincie Kampot je vzdialené približne štyri hodiny jazdy juhozápadne od kambodžského hlavného mesta Phnom Penh.



Kampot je obľúbenou destináciou zahraničných turistov, ktorí hľadajú pláže s tichšou a pokojnejšou atmosférou, než majú známejšie dovolenkové lokality, napríklad Siem Reap so svetoznámym chrámovým komplexom Angkor Wat. Je však aj neslávne známe rozšíreným užívaním drog a drogovými dílermi, približuje AFP.