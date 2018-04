Traja českí novinári protestujú proti opakovaným policajným výsluchom

Novinári odmietli, že by boli súčasťou sprisahania, ktoré by malo odstrániť Babiša z politiky, a oznámili, že hoci sú z rôznych redakcií, chcú v budúcnosti spolupracovať.

Praha 5. apríla (TASR) - Trojica českých investigatívnych novinárov sa ohradila proti sérii predvolaní na výsluchy od polície a Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS). Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz.



Novinári Jaroslav Kmenta (Reportér), Janek Kroupa (Český rozhlas) a Sabina Slonková (Neovlivní.cz) dávajú predvolania do súvislosti s úsilím niektorých politikov kriminalizovať ich prácu a výsluchy pokladajú za účelové.



"Všetci traja sme boli predvolaní pre údajné úniky informácií z policajných spisov či preverovaných káuz. Ide pritom o veci, v ktorých sme v minulosti už na úradoch vypovedali, a polícia vie, že zdroje svojich informácií neprezradíme," uviedli vo vyhlásení s tým, že môže ísť o snahu ich zneistiť a odradiť od práce na kauzách.



Všetci novinári pripúšťajú, že policajným výsluchom čelili v minulosti už niekoľkokrát. Tentoraz však podľa nich ide "o zjavne koordinovanú akciu, ktorej vedľajším cieľom je kriminalizovať investigatívnu žurnalistiku".



"Kto celú akciu rozbehol, zatiaľ nevieme. Vieme len to, že kauzy, pre ktoré sme všetci traja aktuálne predvolávaní, spája jedna osoba: premiér v demisii Andrej Babiš," dodala trojica českých novinárov, podľa ktorých sa výsluchy týkajú kauzy Čapí hnízdo, twitterového účtu Skupiny Šuman a starých policajných spisov.



Novinári odmietli, že by boli súčasťou sprisahania, ktoré by malo odstrániť Babiša z politiky, a oznámili, že hoci sú z rôznych redakcií, chcú v budúcnosti spolupracovať. Apelovali v tejto súvislosti na policajtov a prokurátorov, aby nepodliehali politickým tlakom.