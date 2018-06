NEŠŤASTIE: Traja Poliaci sa utopili v jazere na juhozápade Nemecka

Prokuratúra v meste Frankenthal v spolkovej krajine Porýnie-Falcko - takisto v pondelok - uviedla, že muži boli sezónnymi robotníkmi, ktorí prišli do Nemecka pomôcť so zberom úrody.

Berlín 18. júna (TASR) - Traja Poliaci sa utopili, keď v nedeľu večer po konzumácii alkoholu išli plávať do jazera Böhl-Iggelheim v juhozápadnom Nemecku. V pondelok o tom informovala polícia.



Prokuratúra v meste Frankenthal v spolkovej krajine Porýnie-Falcko - takisto v pondelok - uviedla, že muži boli sezónnymi robotníkmi, ktorí prišli do Nemecka pomôcť so zberom úrody. Hlavný prokurátor Hubert Ströber povedal pre agentúru AP, že dvaja ďalší Poliaci sa pokúšali svojich kolegov zachrániť a vytiahnuť z jazera, ale nepodarilo sa im to.



Členovia záchranných služieb nakoniec obete z jazera vytiahli a rozviezli ich do blízkych nemocníc. Muži vo veku 22, 27 a 34 rokov v noci na pondelok zomreli.



Prokuratúra dodala, že prebieha vyšetrovanie úmrtí, ale nič nenaznačuje, že by sa na tragédii podieľala nejaká iná osoba.