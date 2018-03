Transparency: Svet pomáha egyptskej armáde pri upevňovaní moci

Podľa nezávislých expertov armáda kontroluje viac ako 40 percent egyptského hospodárstva, tieto údaje však podľa AP neboli oficiálne potvrdené.

Berlín 23. marca (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo škodí egyptskému národu tým, že podporuje ozbrojené zložky tejto krajiny bez toho, aby od Egypta požadovala väčšiu transparentnosť. Vo svojej správe to v piatok uviedla protikorupčná organizácia Transparency International (TI).



Správa, z ktorej citovala agentúra AP, bola zverejnená v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v Egypte. Keďže úradujúci prezident Abdal Fattáh Sísí bude čeliť len jednému súperovi, a to málo známemu politikovi, predpokladá sa Sísího hladké víťazstvo.



Transparency International poukázala na to, že egyptská armáda dostala od západných krajín a zbrojárskych spoločností pomoc v oblasti financií a bezpečnosti, ktorou si upevnila svoju politickú moc.



V správe ďalej experti konštatujú, že egyptská armáda, ktorej rozpočet je do veľkej miery neznámy, rozšírila svoju politickú moc a ekonomické ciele, a stala sa tak "značne nepriehľadnou inštitúciou", ktorá sa nikomu nezodpovedá.



"Egyptské ozbrojené zložky za prezidenta Sísího rozšírili v hospodárskej oblasti svoju privilegovanú pozíciu, získali plnú kontrolu nad politickým systémom, a napriek tomu stále nie sú pod nejakým zmysluplným dohľadom," uviedol zástupca riaditeľa programu obrany a bezpečnosti TI James Lynch.



Podľa nezávislých expertov armáda kontroluje viac ako 40 percent egyptského hospodárstva, tieto údaje však podľa AP neboli oficiálne potvrdené. Samotný Sísí v tejto súvislosti hovorí len o dvoj- až trojpercentnom podiele.



Správa vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby tlačilo Egypt k zavedeniu kontrolných mechanizmov nad egyptskými ozbrojenými zložkami. Poskytovanie pomoci by malo byť podľa Transparency podmienené splnením aspoň základných požiadaviek v oblasti "transparentnosti a zodpovednosti".