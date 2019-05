Traumatizované zvieratá z vojnových zón našli útočisko v Jordánsku

Medvede patria k desiatkam živočíchov, ktoré zachránili z okolitých konfliktných oblastí, napríklad z palestínskeho pásma Gazy.

Ammán 20. mája (TASR) - V prírodnej rezervácii v Jordánsku žijú zvieratá zachránené z regionálnych vojnových zón v Sýrii, z pásma Gazy či Iraku.



Pred vyše rokom tam presťahovali aj dva medvede, Lawza a Sukkara. Skrčia a schúlia sa zakaždým, keď im nad hlavami preletí lietadlo - stále sú traumatizované bombardovaním z minulosti, napísala v pondelok agentúra AFP.



Medvede patria k desiatkam živočíchov, ktoré zachránili z okolitých konfliktných oblastí, napríklad z palestínskeho pásma Gazy, kde platí izraelská blokáda, a premiestnili ich do Jordánska do prírodnej rezervácie pre divo žijúce zvieratá al-Mawá.



Toto útočisko, nachádzajúce sa v provincii Džaraš severne od hlavného mesta Ammán, zriadila Nadácia princeznej Álíje, pomenovaná po kráľovej sestre, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou na ochranu zvierat Four Paws (Štyri laby).



Sukkar (v arabčine Cukor) a Lawz (Mandľa) sú medvede ušaté -teraz deväťročné -, ktoré vojna uväznila v Zoologickej záhrade Magický svet pri druhom najväčšom sýrskom meste Aleppo, ale nakoniec ich v lete 2017 zachránili.



"Keď ich sem premiestnili, ľakali sa predovšetkým pri zvukoch vrtuľníkov a vyše roka sa ukryli do miestnosti vo svojich ohradách zakaždým, keď počuli v blízkosti letieť nejaký stroj," uviedol ich opatrovateľ Chálid Ajasra.



Medvede ušaté patria k 26 zvieratám, ktoré žijú v útočisku al-Mawá s rozlohou 1,4 štvorcového kilometra v zalesnenej horskej oblasti Jordánska.



Väčšinu zvierat zachránili zo Sýrie, kde zúri konflikt od roku 2011, ale aj z chudobného pásma Gazy, kde Izrael bojoval od roku 2008 v troch vojnách proti radikálnym islamistickým vládcom z hnutia Hamas.



Iba jedno zviera evakuovali z Iraku, medvedicu menom Lúla.



Hovorca organizácie Four Paws so sídlom vo Viedni Martin Bauer povedal, že väčšina týchto zvierat bola pred záchranou v zúboženom fyzickom a psychickom stave a "často boli citlivé na hluk".



"Obvykle ich nájdeme vychudnuté, zuby majú v zlom stave a... trpia psychologickou traumou," spresnil Bauer pre agentúru AFP.



Sukkar a Lawz urobili od príchodu do Jordánska obrovský pokrok. "Sú šťastnejší a veľmi radi sa hrajú a stretávajú s návštevníkmi," vysvetlil opatrovateľ Ajasra.



Pracovníci v útočisku využívajú všetky druhy metód, aby pomohli zvieratám zotaviť sa po rokoch ťažkého života.



Dostávajú vyváženú stravu, hračky - napríklad lopty - a absolvujú dokonca aj aromaterapiu, teda liečbu bylinkami a koreninami umiestnenými pri svojich ohradách vo vedrách. Toto im pomáha relaxovať.



Medvede skonzumujú 16 kilogramov ovocia a zeleniny denne, levom dávajú 7-15 kilogramov mäsa trikrát týždenne.



Leva Sultána a levicu Sabrín zachránili v roku 2014 z pásma Gazy po izraelskom bombardovaní. Sultán bol najprv "veľmi, veľmi nervózny a ničil všetko, čo našiel na svojom oplotenom pozemku", povedal Ajasra. "Ale teraz je už upokojený a teší sa z návštev ľudí," dodal.



Výkonným riaditeľom prírodnej rezervácie al-Mawá je poľský veterinárny chirurg Marek Trela. Podľa neho je cieľom útočiska "dať zvieratám, ktoré trpeli rôznymi spôsobmi, lepší život". Rezervácia sa totiž "veľmi podobá ich prirodzenému prostrediu", doplnil Trela.



Hoci rezervácia nie je zoologickou záhradou, návštevníci si ju môžu prejsť a stráviť nejaký čas so zvieratami. Vstupné je päť dinárov (približne sedem dolárov).