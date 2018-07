Tréner futbalistov uväznených v jaskyni sa ospravedlnil ich rodičom

Medzinárodný potápačský tím sa pripravuje na vstup do jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai 5. júla 2018. Bývalý potápač thajskej elitnej námornej jednotky SEAL, ktorý sa podieľal na operácii na záchranu skupiny mladých futbalistov a ich trénera uviaznutých v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai, zomrel v piatok v dôsledku nedostatku kyslíka, informovala agentúra AP.

Mae Sai 7. júla (TASR) - Futbalový tréner, ktorý v júni uviazol spolu s 12 chlapcami v jaskyni Tcham Luang Nang Non na severe Thajska, sa ospravedlnil ich rodičom. Urobil tak prostredníctvom prvého listu, ktorý skupina nechala vyniesť z podzemia potápačmi cez zaplavené chodby, informovala v sobotu agentúra AP.



"V tejto chvíli sú všetky deti v poriadku, tím (záchranárov) sa o nich dobre stará. Sľubujem, že i ja sa o ne postarám, ako to len bude možné," odkázal 25-ročný tréner, ktorý je uväznený v jaskyni so zverencami vo veku 11-16 rokov. "Chcem sa poďakovať za všetku podporu a ospravedlniť sa rodičom," dodal v liste.



Samotní chlapci napísali, že sú v poriadku, ale chýbajú im ich rodiny.



Mladí futbalisti a ich tréner sú v jaskyni už dva týždne. Vydali sa na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.



Thajské orgány teraz bojujú s časom a pokúšajú sa zo zatopených chodieb odčerpať čo najviac vody, aby mohli skupinu vyviesť ešte pred príchodom sezónnych lejakov. Záchranári uviedli, že chcú ešte počkať, kým sa chlapci naučia dostatočne dobre potápať. Ak by však začalo znova silno pršať, pokúsili by sa ich dostať von ihneď.



Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtým najrozsiahlejším v Thajsku. Nachádza sa zhruba 1000 kilometrov severne od metropoly Bangkok blízko hranice s Mjanmarskom. Vzhľadom na neprístupný terén ide o málo známe a pomerne nepreskúmané miesto.