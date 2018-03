Tretí najvyšší ústavný činiteľ USA pricestuje do Prahy

Už v pondelok sa Paul Ryan stretne s českým premiérom v demisii Andrejom Babišom, potvrdila v piatok hovorkyňa vlády ČR Barbora Peterová.

Praha 23. marca (TASR) - Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan pricestuje v nedeľu s rodinou na súkromnú návštevu Česka.



Tretí najvyšší ústavný činiteľ Spojených štátov pricestuje na pozvanie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka, ktorý ho v priestoroch tohto orgánu prijme v utorok na pravé poludnie. Na následnom mimoriadnom zasadnutí Snemovne by mal hosť z Washingtonu vystúpiť s prejavom.



Už v pondelok sa Paul Ryan stretne s českým premiérom v demisii Andrejom Babišom, potvrdila v piatok hovorkyňa vlády ČR Barbora Peterová. V ten istý deň by mal navštíviť aj americkú ambasádu a poskytnúť rozhovor rozhlasovej stanici Slobodná Európa.



Pred opustením českej metropoly americký činiteľ navštívi aj tamojší Senát a stretne sa na uzavretej diskusii so študentmi.



Ryan pricestuje do Prahy, aby sa zúčastnil na spomienkových akciách pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku bývalého Československa a pripomenul v tejto súvislosti úlohu USA. Zrejme sa pritom nestretne s českým prezidentom Milošom Zemanom, informoval denník Právo a internetový server Novinky.cz, podľa ktorých to možno vnímať ako diplomatickú facku.



Američania už tradične citlivo vnímajú útoky na slobodu slova a český prezident ich zrejme znepokojil kritikou niektorých novinárov a médií v inauguračnom prejave z 8. marca, keď Vladislavskú sieň opustilo 15 poslancov.



Vo Washingtone majú výhrady taktiež k Zemanovmu príklonu k Rusku a Číne, ale aj k lavírovaniu Prahy okolo vydania ruského hakera Jevgenija Nikulina do USA, či odloženému miliardovému nákupu vrtuľníkov ponúkaných aj americkou stranou.



Záujem o schôdzku s americkým predstaviteľom nemá teraz ani český prezident.



Ako pre Právo uviedol veľvyslanec ČR v USA Hynek Kmoníček, schôdzku s prezidentom dávali na zváženie. Žiadosť však nepadla na úrodnú pôdu.



Podľa hovorcu hlavy štátu Jiřího Ovčáčka predmetné stretnutie nie je v pláne. "V zahraničnopolitickej oblasti teraz kladieme dôraz na dodržanie prezidentskej tradície v podobe prvej zahraničnej cesty v novom funkčnom období na Slovensko. V nasledujúcich piatich rokoch bude istotne celý rad príležitostí na diskusiu s našimi americkými priateľmi," povedal hovorca.