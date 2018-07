Tretina mladých dospelých Rusov chce emigrovať, najradšej do Nemecka

Tridsaťjeden percent respondentov z tejto vekovej skupiny v júnovom celoštátnom prieskume uviedlo, že majú sklon emigrovať, konštatovalo vo vyhlásení Všeruské centrum pre výskum verejnej mienky.

Moskva 2. júla (TASR) - Takmer tretina mladých ľudí v Rusku vo veku od 18 do 24 rokov by rada emigrovala, pričom najviac preferovanou krajinou je Nemecko. Informoval o tom v pondelok najväčší ruský štátny inštitút pre výskum verejnej mienky.



Tridsaťjeden percent respondentov z tejto vekovej skupiny v júnovom celoštátnom prieskume uviedlo, že majú sklon emigrovať, konštatovalo vo vyhlásení Všeruské centrum pre výskum verejnej mienky (VCIOM).



V minulých štyroch rokoch sa ich počet pohyboval v rozmedzí od 21 do 26 percent. Inštitút neuviedol príčiny zvýšenia počtu ľudí s takýmto zámerom.



Emigrácia "sa už dlho nespája s odchodom bez možnosti návratu", uviedol šéf výskumu Stepan Ľvov.



Tri najpreferovanejšie krajiny pre emigráciu mladých Rusov sú Nemecko, Spojené štáty a Španielsko, uviedol inštitút podľa agentúry DPA.