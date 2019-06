Tri rakúske strany chcú obmedziť príspevky pre politické strany

Výnimku z týchto pravidiel by tvorili len nové politické strany, ktoré doposiaľ ešte nijakú podporu nedostali.

Viedeň 30. júna (TASR) – Slobodná strana Rakúska (FPÖ), Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) a ľavicová strana JETZT sa v nedeľu dohodli na spoločnom návrhu o zmene financovania politických strán. Tie by po novom napríklad nesmeli prijať jednorazový dar vo vyššej sume než je 7500 eur a žiadna strana by počas kalendárneho roka nesmela získať finančné dary v celkovej hodnote vyššej než je 750.000 eur. Informovala o tom agentúra APA.



Výnimku z týchto pravidiel by tvorili len nové politické strany, ktoré doposiaľ ešte nijakú podporu nedostali. Počas prvého roka svojej existencie by pre nich neplatil horný strop 750.000 eur, ale jeho dvojnásobok. Takisto by pre nich platila i odlišná hranica jednorazového daru - sumu 7500 eur by mohli prekročiť až päťnásobne.



Za prekročenie hranice výdavkov na volebnú kampaň hrozia stranám vysoké pokuty, ktoré môžu dosiahnuť až 150 percent nelegálne získaných financií.



Finančné dary zo zahraničia by boli podľa nového návrhu v budúcnosti úplne zakázané. Hotovostné peňažné, ako i anonymné dary by boli povolené len do výšky 500 eur.