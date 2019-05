Tribunál: Rusko musí prepustiť ukrajinské lode a námorníkov

Tribunál ITLOS so sídlom v Hamburgu, ktorý je medzivládnou organizáciou vytvorenou na základe Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS), rozhodoval o žalobe Ukrajiny voči Rusku v prípade tzv. kerčského incidentu.

Hamburg 25. mája (TASR) - Medzinárodný súd pre námorné právo (ITLOS) v sobotu rozhodol, že Rusko musí bezodkladne prepustiť 24 zadržaných ukrajinských námorníkov a vrátiť Ukrajine aj tri zadržané vojenské plavidlá. Informovali o tom agentúry AFP, AP a DPA.



Incident, pri ktorom ruské námorníctvo zadržalo tri ukrajinské vojenské lode a ich posádky, sa odohral 25. novembra 2018 v Kerčskom prielive a prispel k ďalšiemu zvýšeniu napätia medzi Kyjevom a Moskvou, vyvolaným zmenou kurzu ukrajinskej vlády na prozápadný a konfliktom v Donbase.



Rusko tvrdí, že Ukrajinské lode narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode chceli len preplávať cez Kerčský prieliv z Čierneho do Azovského mora.



Ukrajinským námorníkom hrozí v Rusku šesť rokov väzenia za ilegálne prekročenie ruských hraníc. Kritici Kremľa podozrievajú Rusko, že súdny proces s ukrajinskými námorníkmi bude zinscenovaný.



Sudca ITLOS v rozhodnutí tiež uviedol, že obe strany by nemali podnikať žiadne ďalšie kroky, ktoré by vystupňovali už mimoriadne napätú situáciu.



Verdikt je však problematický, pretože Moskva pojednávanie v Hamburgu bojkotovala. Zastáva totiž názor, že o prípade by mal rozhodnúť len domáci súd v Rusku.