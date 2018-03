Troch mužov podozrivých z členstva v 'Ndranghete vydajú do Talianska

Trojica, ktorej identitu úrady nezverejnili, je podozrivá z toho, že od mája 2013 viedla v nemeckej spolkovej krajine Hesensko pobočku zmienenej mafie.

Frankfurt nad Mohanom 13. marca (TASR) - Nemecký súd v utorok nariadil, aby boli do Talianska vydaní traja muži podozriví z členstva v kalábrijskej zločineckej organizácii 'Ndrangheta. Informovala o tom agentúra DPA.



Trojica, ktorej identitu úrady nezverejnili, je podozrivá z toho, že od mája 2013 viedla v nemeckej spolkovej krajine Hesensko pobočku zmienenej mafie. Ta údajne majiteľov nemeckých reštaurácii nútila, aby za nehorázne ceny nakupovali kalábrijské vína a ďalšie produkty, priblížila DPA.



Podozrivých mužov vo veku 30-60 rokov zadržali 9. januára. Vo väzbe mali byť podľa nariadenia súdu až do svojej extradície. Súd sa totiž obával, že by sa jej mohli vyhnúť útekom.



Talianske úrady hovoria v súvislosti s 'Ndranghetou aj o ďalších dvoch mužoch podozrivých z členstva v jej hesenskej pobočke. Jedného z nich majú údajne vydať do Talianska, hoci momentálne nie je vo väzbe. Ten druhý údajne povedal, že sa sám prihlási talianskym úradom, dodala DPA.