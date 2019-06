Trojica čínskych vojnových lodí opustila prístav v Sydney

Austrália a Čína však práve v súčasnom období zvádzajú medzi sebou boj o vplyv v Tichom oceáne.

Sydney 7. júna (TASR) - Tri čínske vojnové lode odplávali v piatok z austrálskeho mesta Sydney, kam neohlásene zavítali. Austrália a Čína však práve v súčasnom období zvádzajú medzi sebou boj o vplyv v Tichom oceáne, analyzuje udalosť agentúra Reuters.



Ukážka sily jednej fregaty, podporného plavidla a výsadkovej lode bola síce plánovaná, ale Canberra ju vopred neoznámila. "To vyvolalo značné pobúrenie," uviedol John Blaxland z Austrálskej národnej univerzity (ANU) v Canberre, ktorý sa zaoberá otázkami medzinárodnej bezpečnosti.



"Lode plávali cez Darling Point a iné známe miesta v sydneyskom prístave bez toho, aby o tom ľudia dopredu vedeli. Na ich palubách boli ozbrojení vojaci a námorníci, ktorí pôsobili dosť agresívne," povedal Blaxland pre stanicu ABC.



Čínske vojnové lode dorazili do Sydney na 30. výročie krvavého zásahu čínskej armády proti prodemokratickej demonštrácii na pekinskom Námestí nebeského pokoja, ktorý sa odohral 4. júna 1989. Príslušníci čínskej komunity v Sydney sa zhromaždili na prístavnom móle a zdravili námorníkov.



"Išlo o recipročnú návštevu, pretože plavidlá austrálskych námorných síl už predtým zavítali do Číny. Možno to bolo pre verejnosť prekvapením, ale vláda o tom vedela," povedal novinárom austrálsky premiér Scott Morrison.



Vzťahy medzi Austráliou a Čínou sa dostali na najnižšiu úroveň minulý rok, keď Canberra prijala zákony zamerané na prekazenie čínskeho vplyvu na svoje vnútroštátne záležitosti, ako aj proti priebojnosti Číny v spornom Juhočínskom mori. Austrália zároveň ponúkla diplomatickú podporu americkým plavidlám pohybujúcim sa v predmetnej oblasti.