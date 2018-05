Trojročné dievčatko prežilo pád z okna zodpovedajúci piatim poschodiam

Dieťa spadlo do vrstvy čerstvo rozhádzaného mulču v utorok skoro popoludní. Keď dievčatko našli, hýbalo sa a plakalo.

Stamford 3. mája (TASR) - Trojročné americké dievčatko prežilo len s menšími zraneniami pád z okna obytného domu, z výšky piatich poschodí. Nehoda sa stala v meste Stamford v americkom štáte Connecticut. S odvolaním sa na tamojšiu políciu o tom vo štvrtok informovala tlačová agentúra AP.



Polícia uviedla pre miestny denník The Advocate, že dieťa spadlo do vrstvy čerstvo rozhádzaného mulču v utorok skoro popoludní. Keď dievčatko našli, hýbalo sa a plakalo.



Previezli ho do nemocnice so zraneniami, ktoré neohrozovali jeho život.



Seržant Brian Butler povedal, že na dievčatko dávala v čase nehody pozor jeho slabo vidiaca stará matka a teta. Dieťa si otvorilo okno a spadlo vedľa parkoviska.



Butler dodal, že aj keď sa byt nachádzal na druhom poschodí, pád na úroveň parkoviska zodpovedal štyrom až piatim poschodiam.



Polícia oznámila prípad štátnemu ministerstvu pre deti a rodinu.