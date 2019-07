Tropická búrka Barry zoslabla, ale hrozba vzniku povodní pretrváva

Oko depresie sa v súčasnosti nachádza 35 kilometrov severo-severovýchodne od mesta Shreveport na severozápade Louisiany.

New Orleans 15. júla (TASR) - Tropická búrka Barry, ktorá zasiahla americký štát Louisiana, v nedeľu zoslabla na tropickú depresiu. Meteorológovia však stále varujú pred možným výskytom prívalových povodní a tornád. Informovala o tom v noci na pondelok agentúra AP.



Oko depresie sa v súčasnosti nachádza 35 kilometrov severo-severovýchodne od mesta Shreveport na severozápade Louisiany. Sprievodný vietor v tom čase dosahoval rýchlosť 55 kilometrov za hodinu, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC).



Meteorológovia varovali pred výskytom prívalových dažďov a tornád východne a južne od centra depresie. Zoslabený búrkový systém by sa mal presunúť smerom na sever k štátu Arkansas.



Americký prezident Donald Trump už v piatok vyhlásil v štáte Louisiana núdzový stav, čím umožnil prísun federálnej pomoci, o ktorú vopred žiadal louisianský guvernér John Bel Edwards.



Letisko v najväčšom louisianskom meste New Orleans, ktoré v sobotu uzavreli, v nedeľu obnovilo prevádzku. Desaťtisíce ľudí zostali bez dodávok elektrickej energie.



Úrady v New Orleanse sa obávali najmä hrozby vzniku prívalových povodní a pozorne sledujú stav tamojších protipovodňových hrádzí.



Žiadne obete na životoch v Louisiane alebo okolitých štátoch doteraz nehlásili.



Búrka Barry vyvolala spomienky na hurikán Katrina, pri ktorom bolo v roku 2005 zaplavených približne 80 percent územia New Orleans. Katrina udrela aj na iné oblasti Louisiany, Mississippi a Alabamy, pričom si vyžiadala približne 1800 mŕtvych a škody v hodnote 150 miliárd dolárov (133 miliárd eur).