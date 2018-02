Tropický cyklón Gita zničil budovu tonžského parlamentu

Cyklón Gita je búrkou štvrtej kategórie a najsilnejšou búrkou, aká sa tam vyskytla za viac než 60 rokov. Vláda vyhlásila stav núdze ešte pred nárazom živlu na pevninu.

Nuku'alofa 13. februára (TASR) - Tropický cyklón Gita napáchal v noci na utorok rozsiahle materiálne škody v oceánskom ostrovnom štáte Tonga. Zničil aj budovu parlamentu nachádzajúcu sa v hlavnom meste Nuku'alofa. Budova tonžského parlamentu má vyše 100 rokov. Zatiaľ nie je jasné, kde budú poslanci zasadať počas jej obnovy.



Cyklón Gita je búrkou štvrtej kategórie a najsilnejšou búrkou, aká sa tam vyskytla za viac než 60 rokov. Vláda vyhlásila stav núdze ešte pred nárazom živlu na pevninu a zriadila evakuačné strediská, kde tisíce ľudí prečkali noc.



"Vietor bol desivý. Bolo počuť, ako dvíha strechy," uviedla pre rozhlasovú stanicu Radio New Zealand svedkyňa. Vietor dosahoval rýchlosť viac než 200 kilometrov za hodinu. Okrem budov zničil aj sieť elektrického vedenia a spôsobil záplavy. Obete na životoch bezprostredne neboli hlásené, mnoho ľudí však utrpelo zranenia.



Nový Zéland venoval Tonge finančnú pomoc vo výške 545.000 dolárov a vyslal do postihnutého štátu nákladné lietadlo Hercules s potrebnými zásobami. Austrália poskytla Tonge materiálnu podporu, pričom rezort diplomacie prisľúbil aj vyslanie armádnych oddielov, ktoré budú pomáhať pri odstraňovaní škôd, uvádza agentúra DPA.



Cyklón Gita smeruje k južným ostrovom Fidži, podľa niektorých predpovedí by mal zosilnieť na búrku piatej kategórie, husto obývané oblasti by však mal obísť. Cyklón počas víkendu spôsobil rozsiahle škody aj na Samoe a Americkej Samoe. Na príchod cyklónu v nasledujúcich dňoch sa pripravujú i Vanuatu či Nová Kaledónia.



V roku 2014 zasiahol Tongu cyklón Ian piatej kategórie, ktorý zanechal bez strechy nad hlavou tisíce ľudí. Posledným cyklónom v tejto zemepisnej oblasti bol Winston, ktorý v roku 2016 zasiahol Fidži a pripravil tam o život 44 ľudí.