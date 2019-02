Trudeau nechce odstúpiť pre zasahovanie činiteľov do stíhania korupcie

Trudeau nemôže skrývať, že bol stredobodom pokusu o zasahovanie do trestného stíhania. Už nemôže ďalej s čistým svedomím pokračovať na čele tejto krajiny, povedal líder konzervatívcov Andrew Scheer.

Ottawa 28. februára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau odmieta výzvy na odstúpenie pre škandál, ktorý otriasa jeho administratívou. Tvrdí, že on i jeho štáb vždy konali náležite a Kanaďania sa k danej záležitosti vyjadria prostredníctvom federálnych volieb, ktoré sa budú konať v októbri. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.



Jeho komentár prišiel po tom, ako bývalá kanadská ministerka spravodlivosti a generálna prokurátorka Jody Wilsonová-Raybouldová poukázala na "sústavné" a "neprípustné" úsilie vysokopostavených činiteľov blízkych premiérovi, ktorí sa ju snažili odradiť od stíhania kanadskej strojárskej spoločnosti obvinenej z korupcie.



Wilsonová-Raybouldová v ostrom svedectve, ktoré predniesla v stredu, uviedla, že nátlak vyvíjaný na jej osobu zahŕňal i "skryté vyhrážky", ak nebude súhlasiť.



"Zažívala som neustále pokusy zo strany mnohých ľudí vo vláde politicky zasiahnuť do mojich právomocí generálnej prokurátorky Kanady, a to neprípustným spôsobom," uviedla Wilsonová-Raybouldová vo vyhlásení. Jej vystúpenie pred parlamentným výborom bolo prvým verejným komentárom daného škandálu, ktorý predstavuje najväčšou krízu Trudeauovej administratívy.



Denník The Globe and Mail začiatkom februára napísal, že asistenti blízki premiérovi lobovali u Wilsonovej-Raybouldovej, aby upustila od plánov stíhať spoločnosť SNC-Lavalin so sídlom v Québecu ohľadom sprenevery a korupcie. Namiesto toho požadovali, aby presadzovala dohodu o zmieri, ktorá by umožnila spoločnosti zaplatiť pokutu.



"Justin Trudeau už nemôže ďalej skrývať skutočnosť, že bol stredobodom pokusu o zasahovanie do trestného stíhania. Už nemôže ďalej s čistým svedomím pokračovať na čele tejto krajiny," povedal líder konzervatívcov Andrew Scheer, ktorý vyzval premiéra, aby odstúpil a požadoval tiež policajné vyšetrovanie.