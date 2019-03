Trudeau po tretí raz za uplynulé tri mesiace zmenil vládny kabinet

Trudeau na miesto ministerky financií Jane Philpottovej prekvapujúco dosadil menej významnú liberálnu zákonodarkyňu Joyce Murrayovú, ktorá bude mať celkový dohľad nad výdavkami vlády.

Ottawa 18. marca (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v pondelok už po tretí raz v priebehu troch mesiacov zmenil svoju vládu v reakcii na krízu spôsobenú odstúpením ministerky financií Jane Philpottovej. Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.



Trudeau na jej miesto prekvapujúco dosadil menej významnú liberálnu zákonodarkyňu Joyce Murrayovú, ktorá bude mať celkový dohľad nad výdavkami vlády. Pre Murrayovú (64), ktorá bola predtým ministerkou v regionálnej vláde provincie Britská Kolumbia, ide o prvú funkciu vo federálnej vláde.



Philpottová odstúpila 4. marca na protest proti tomu, ako vláda pristupuje k riešeniu korupčnej kauzy zahŕňajúcej veľkú stavebnú spoločnosť SNC-Lavalin. Exministerka tvrdila, že vládni činitelia vlani vyvíjali nátlak na bývalú ministerku spravodlivosti Jody Wilsonovú-Raybouldovú, aby pomohla zmienenej spoločnosti so sídlom v Montreale vyhnúť sa súdnemu procesu.



Wilsonová-Raybouldová, ktorú v januári preložili na nižšiu pozíciu, o mesiac neskôr odišla z Trudeauovej vlády. Prieskumy ukazujú, že kríza by mohla zmariť šance Trudeauovej vlády na opätovné zvolenie v októbri.



Trudeau poprel, že on alebo jeho činitelia zasiahli do justičného systému, a odmietol sa ospravedlniť.



Denník The Globe and Mail začiatkom februára napísal, že asistenti blízki premiérovi lobovali u Wilsonovej-Raybouldovej, aby upustila od plánov stíhať spoločnosť SNC-Lavalin v súvislosti s údajnou spreneverou a korupciou. Požadovali, aby namiesto toho presadzovala dohodu o zmieri, ktorá by umožnila spoločnosti zaplatiť pokutu.