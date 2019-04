Justin Trudeau vylúčil zo svojej vládnucej strany dve exministerky

Premiérova vláda od februára čelí obvineniam, že sa snažila chrániť strojársku spoločnosť SNC-Lavalin v prípade podozrení z korupcie.

Ottawa 3. apríla (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau vylúčil v utorok z radov svojej liberálnej strany dve bývalé ministerky, ktorých obvinenia z politického zasahovania do činnosti prokuratúry ohrozili jeho šance na znovuzvolenie v októbrových parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.



Trudeau zo strany vylúčil bývalú ministerku spravodlivosti a generálnu prokurátorku Jody Wilsonovú-Raybouldovú po tom, ako minulý týždeň zverejnila tajnú nahrávku, ktorá znova podnietila škandál.



Zo strany musela odísť aj bývalá ministerka financií Jane Philpottová, ktorá v súvislosti s korupčným škandálom ešte v marci odstúpila zo svojej funkcie vo vláde.



"Dôvera, ktorá predtým existovala medzi týmito dvoma osobami a naším tímom, bola porušená," povedal Trudeau.



Premiérova vláda od februára čelí obvineniam, že sa snažila chrániť strojársku spoločnosť SNC-Lavalin v prípade podozrení z korupcie. Firmu so sídlom v Montreale v roku 2015 obvinili z údajného úplatkárstva s cieľom zaistiť si obchodné dohody v Líbyi.



Wilsonová-Raybouldová odmietala požiadať prokuratúru, aby prípad urovnala. Po rezignácii zákonodarcom dosvedčila, že bola pod neustálym politickým tlakom, aby zasiahla do prípadu.



Denník The Globe and Mail začiatkom februára napísal, že premiérovi spolupracovníci lobovali u Wilsonovej-Raybouldovej, aby upustila od plánov stíhať kanadskú spoločnosť SNC-Lavalin ohľadom sprenevery a korupcie. Namiesto toho požadovali, aby presadzovala dohodu o zmieri, ktorá by umožnila spoločnosti zaplatiť pokutu.



"Justin Trudeau už nemôže ďalej skrývať skutočnosť, že bol stredobodom pokusu o zasahovanie do trestného stíhania. Už nemôže ďalej s čistým svedomím pôsobiť na čele tejto krajiny," povedal v tejto súvislosti líder opozičných konzervatívcov Andrew Scheer, ktorý vyzval premiéra, aby odstúpil a požadoval tiež policajné vyšetrovanie celej kauzy.