Trumo je pripravený použiť veto pri obrane dekrétu o stave núdze

West Palm Beach 18. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump je pripravený uplatniť právo veta, ak americký Kongres v hlasovaní schváli odmietavé uznesenie k jeho dekrétu o vyhlásení stavu núdze pre situáciu na hraniciach Spojených štátov s Mexikom. Uviedol to v nedeľu poradca Bieleho domu, ktorého citovala agentúra AP.



Hlavný politický poradca Bieleho domu Stephen Miller pre reláciu Fox News Sunday povedal, že "prezident sa chystá brániť svoje vyhlásenie celonárodnej pohotovosti".



Trump v piatok uviedol, že vyhlási stav núdze, aby splnil svoj predvolebný sľub vybudovať na hraniciach Spojených štátov s Mexikom bariéru, ktorá by podľa neho mala zabrániť nekontrolovanému prílevu drog do krajiny.



Na základe dekrétu bude môcť prezident čerpať rozpočtové prostriedky vo výške niekoľkých miliárd dolárov určené na vojenské stavby a boj proti drogám.



Prezidentova snaha obísť Kongres s cieľom získať financie na výstavbu múru na hraniciach medzi USA a Mexikom sa podľa AP stala terčom kritiky v radoch republikánov a aj demokratov v americkom Kongrese.