Trump a Erdogan viedli ďalší telefonický rozhovor o Sýrii

Washington 21. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump druhý raz v priebehu týždňa telefonoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Počas rozhovoru zdôraznil, aké dôležité je poraziť zostávajúce "teroristické živly" v Sýrii, oznámil v nedeľu večer miestneho času Biely dom. Informovala o tom agentúra DPA.



Erdogan vyjadril Trumpovi sústrasť v súvislosti so štyrmi zabitými Američanmi, ktorí patrili medzi 18 obetí samovražedného útoku v severosýrskom meste Manbidž zo stredy uplynulého týždňa. K činu sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS).



Niekoľko dní pred Vianocami Trump vyhlásil víťazstvo nad IS v Sýrii, čím odôvodnil oznámenie o stiahnutí amerických vojakov z tejto krajiny. Po smrti štyroch občanov USA - dvoch vojakov a dvoch civilných pracovníkov ministerstva obrany - svoje plány na odsun obhajoval. V sobotu Trump povedal, že od jeho nástupu do funkcie pred dvoma rokmi bolo opätovne dobytých 99 percent územia ovládnutého IS.



Medzi USA a Tureckom vzniklo po Trumpovom oznámení o odsune vojakov zo Sýrie značné napätie, pretože americká vláda Turecko varovala pred zasahovaním proti kurdským milíciám YPG v severnej Sýrii. Turecko považuje YPG pre ich spojenia s kurdskými povstalcami z PKK za teroristickú organizáciu.



Biely dom v nedeľu oznámil, že Trump a Erdogan sa zhodli, že sa budú usilovať o riešenie pre severosýrsky región dosiahnuté rokovaniami, ktoré zohľadní bezpečnostné obavy oboch strán.



Obaja prezidenti telefonovali naposledy minulý týždeň v pondelok. Hovorili vtedy okrem iného o zriadení "bezpečnostnej zóny" pozdĺž sýrsko-tureckej hranice. Je otázne, či by YPG s takouto zónou súhlasili a či by sa z nej stiahli, dodáva DPA.