Trump a Ryan sú znepokojení kvôli zmiznutiu saudskoarabského novinára

Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan vyjadrili v pondelok svoje obavy o osud saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorý zmizol minulý týždeň po tom, čo navštívil saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule. Informovala o tom agentúra AP.



Na otázku novinárov, čo si myslí o Chášukdžího zmiznutí, Trump po príchode do Washingtonu, kam sa vrátil z Floridy, kde trávil víkend, odpovedal: "Znepokojuje ma to."



Predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan už predtým označil Chášukdžího prípad za "nesmierne znepokojujúci", pričom dodal, že Spojené štáty potrebujú mať v tejto veci k dispozícii "jednoznačné fakty". Ryan predniesol v pondelok prejav v Národnom tlačovom klube, ktorého poslaním je zabezpečovať slobodu médií.



Novinár Džamál Chášukdží (59) pochádzajúci zo Saudskej Arábie zmizol minulý utorok, keď navštívil konzulát tejto krajiny v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou. Americký denník The Washington Post, pre ktorý žurnalista prispieval, následne uviedol s odvolaním sa na nemenovaných tureckých predstaviteľov, že podľa predpokladu vyšetrovateľov sa stal obeťou "vopred naplánovanej vraždy", čo však druhá strana odmieta. Konzulát trvá na tom, že Chášukdží z objektu odišiel.



Zmiznutie Chášukdžího by mohlo zhoršiť už aj tak napäté vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Tureckom. Vyvoláva tiež nové otázky okolo konzervatívneho kráľovstva a krokov jeho korunného princa Muhammada bin Salmána, o ktorom tento novinár vo svojich komentároch písal kriticky.