Trump: Ak chce Irán bojovať, bude to jeho koniec

Podľa amerických médií prebieha v Bielom dome boj medzi Trumpovými poradcami o podobu politiky voči Iránu.

Washington 20. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu jeho zničením. "Ak chce Irán bojovať, bude to oficiálny koniec Iránu. Nikdy viac sa nevyhrážajte Spojeným štátom!" napísal Trump v nedeľu na Twitteri.



Agentúra ISNA predtým citovala nového veliteľa elitných revolučných gárd Husajna Salámího, podľa ktorého Irán ani gardy nechcú vojnu, ale ani sa jej neboja. Americkí vojaci sa na rozdiel od revolučných gárd boja smrti a takýto súper je "ľahko poraziteľný", povedal Salámí.



Napätie medzi Washingtonom a Teheránom v posledných týždňoch narastá. USA vyslali do oblasti Perzského zálivu v reakcii na údajné hrozby zo strany Iránu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry B-52. Na Blízky východ mienia presunúť aj protiraketový systém typu Patriot.



Vzťahy medzi Iránom a USA sa výrazne zhoršili v minulom roku, keď Trump odstúpil od jadrovej dohody z roku 2015 a obnovil jednostranné sankcie, ktoré boli zrušené výmenou za to, že Teherán obmedzí svoj jadrový program.



Podľa amerických médií prebieha v Bielom dome boj medzi Trumpovými poradcami o podobu politiky voči Iránu. Zatiaľ čo poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton je zástancom tvrdej línie, iní sú proti. Samotný Trump nedávno povedal, že Boltona musí "krotiť".