Trump: Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov

Ani Trump ani Macron si neželajú, aby Irán nemal v oblasti Stredozemného mora voľnú ruku.

Washington 24. apríla (TASR) - Americkí vojaci sa vrátia zo Sýrie domov, vyhlásil v utorok prezident USA Donald Trump. V regióne však chce zanechať "silnú a trvalú stopu".



"Uvidíme, čo sa stane, ale chystáme sa prísť domov pomerne skoro," povedal Trump v Bielom dome na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



"Aspoň sme takmer dokončili našu prácu, čo sa týka Islamského štátu v Sýrii a v Iraku," uviedol Trump. "Urobili sme prácu, ktorú nikto nedokázal vykonať," cituje CNN amerického prezidenta s tým, že chce, aby sa vojaci vrátili domov, ale chce aj to, "aby dokončili to, čo musíme dokončiť".



Podľa CNN Trump taktiež uviedol, že ani on, ani Macron si neželajú, aby Irán nemal v oblasti Stredozemného mora "voľnú ruku".