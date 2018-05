Trump: Americký tím pripravuje v Severnej Kórei summit s Kim Čong-unom

Americký prezident minulý štvrtok oznámil, že ruší pripravovaný summit s Kim Čong-unom, plánovaný na 12. júna v Singapure.

Washington 28. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že skupina predstaviteľov USA je v Severnej Kórei, aby tam plánovala jeho summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Zvýšilo to očakávania, že schôdzka oboch lídrov sa naozaj uskutoční, informovala agentúra AP.



Americké ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že americký tím pricestoval do dediny Pchanmundžom, ktorá sa nachádza na hranici v demilitarizovanej zóne oddeľujúcej Severnú a Južnú Kóreu. Skupinu určenú na pracovné rozhovory so Severnou Kóreou (KĽDR) viedol Sung Kim, bývalý americký veľvyslanec v Južnej Kórei a niekdajší vyjednávač v rokovaniach o jadrovom programe KĽDR.



Trump minulý štvrtok oznámil, že ruší pripravovaný summit s Kim Čong-unom, plánovaný na 12. júna v Singapure. Krátko na to však uviedol, že stretnutie by sa predsa len mohlo konať. Jeho tvít z nedeľňajšieho popoludnia, v ktorom pochválil KĽDR, je podľa AP najnovším signálom, že jeho výhrady ohľadom postoja Severnej Kórey k summitu boli rozptýlené.



"Náš tím zo Spojených štátov dorazil do Severnej Kórey, aby pripravoval summit medzi Kim Čong-unom a mnou," napísal Trump. "Skutočne si myslím, že Severná Kórea má vynikajúci potenciál a bude jedného dňa skvelou ekonomickou a finančnou krajinou. Kim Čong-un so mnou v tomto súhlasí. Stane sa to!"



V sobotu sa juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un stretli na rozhovoroch na severnej strane pohraničnej dediny Pchanmundžom. Táto ich prekvapivá schôdzka bola už druhou v priebehu mesiaca. Kim na nej podľa Mun Če-ina znovu potvrdil ochotu vzdať sa jadrových zbraní a absolvovať summit s Trumpom.