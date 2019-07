Trump avizoval podstatné rozšírenie sankcií voči Iránu

Irán v stredu deklaroval, že je pripravený vrátiť sa k úplnej implementácii dohody, avšak iba vtedy, ak ju budú plne dodržiavať všetci zúčastnení.

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu varoval, že Spojené štáty čoskoro "podstatne" rozšíria sankcie voči Iránu po tom, ako tamojšia vláda oznámila, že krajina pri obohacovaní uránu prekročila limity stanovené jadrovou dohodou z roku 2015. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Irán robil už dávno tajné 'obohacovanie' v totálnom rozpore s tou strašnou dohodou za 150 miliárd dolárov, vytvorenou (bývalým ministrom zahraničných vecí) Johnom Kerrym a vládou (bývalého prezidenta Baracka) Obamu," napísal Trump na Twitteri.



"Nezabúdajte, že tá dohoda mala vypršať o niekoľko málo rokov. Sankcie budú čoskoro rozšírené, a to podstatne!" dodal šéf Bieleho domu.



Irán v pondelok oznámil, že začal obohacovať urán na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu, zatiaľ čo spomínaná dohoda o obmedzení iránskeho jadrového programu takéto obohacovanie ohraničuje na 3,67 percenta. Ešte predtým Teherán avizoval taktiež prekročenie povolených zásob nízkoobohateného uránu. Pre prípadné použitie na vojenské účely je však potrebné urán obohacovať až na 90 percent, pripomenula AFP.



Medzinárodnú jadrovú dohodu s Iránom, ktorej signatármi boli aj Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko, Spojené štáty a Európska únia, Trump dlhodobo kritizuje. Washington od nej ešte vlani jednostranne odstúpil a začal s opätovným uvaľovaním sankcií na Teherán.



Irán v stredu deklaroval, že je pripravený vrátiť sa k "úplnej implementácii" spomínanej dohody, avšak iba vtedy, ak ju budú plne dodržiavať "všetci zúčastnení".



Iránsky predstaviteľ pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Kázim Gharíb Abádí na zasadnutí Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu (MAAE) v stredu povedal, že americké sankcie nie sú "ani legitímne, ani legálne" a medzinárodné spoločenstvo by ich nemalo akceptovať. Dôsledky týchto sankcií, ktoré opísal ako "nákladné", podľa neho znamenajú, že by mali byť považované za "vojnové zbrane", informovala tlačová agentúra AP.