Trump: Bez peňazí na múr nebude možná dohoda o fungovaní vlády

Washington 31. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že bez vyčlenenia peňazí na múr na hranici s Mexikom nemôže byť žiadna dohoda o ďalšom financovaní federálnych inštitúcií.



Historicky najdlhší, 35-dňový čiastočný shutdown sa dočasne skončil v piatok 25. januára - financovanie federálnych inštitúcií je teraz zabezpečené do 15. februára.



"Ak nebude múr, nebude to fungovať, ona sa len hrá hry," povedal Trump v Bielom dome s odkazom na predsedníčku Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovú, ktorá odmieta vyčleniť viac finančných prostriedkov na hraničný múr.



"Čakám do 15. februára," uviedol Trump podľa agentúry DPA. "Ak nebudú mať múr, nechcem strácať svoj čas tým, čo majú," povedal o tímoch, ktoré v súčasnosti vyjednávajú.



Trump už v predvolebnej prezidentskej kampani v roku 2016 vyhlasoval, že v prípade víťazstva vo voľbách bude viesť prísnu prisťahovaleckú politiku, skoncuje s migráciou ľudí z moslimských krajín a výrazne predĺži bariéru na južnej hranici USA, pričom sľuboval, že za ňu zaplatí Mexiko.



Záležitosť ilegálnej migrácie je v USA už dlho horúcou témou a pokusy z minulosti vyriešiť ju priniesli iba čiastočné, a často len dočasné, riešenia.