Trump bol údajne zdesený, keď zistil, že vyšetrovanie povedie Mueller

Washington 18. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump reagoval zdesene, keď sa približne pred dvoma rokmi dopočul, že vyšetrovanie ohľadom ruských zásahov do prezidentských volieb v USA v roku 2016 povedie osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller. Vyplýva to zo zredigovanej verzie záverečnej správy Muellerovho vyšetrovania, ktorú vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.



Trump sa podľa zmienenej správy 17. mája 2017 od vtedajšieho ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa dozvedel, že vedením vyšetrovania bol poverený Mueller, píše agentúra AFP.



"Keď Sessions prezidentovi oznámil, že vymenovali osobitného vyšetrovateľa, prezident sa zvalil do svojho kresla a povedal: Preboha. To je hrozné. To je koniec môjho prezidentského úradu. Som v r***," vypovedal podľa spravodajskej televízie NBC pre Muellerovo vyšetrovanie šéf Sessionsovej kancelárie.



V správe tento zdroj ďalej uvádza, že Trump sa na Sessionsa hneval za to, že sa zriekol akejkoľvek účasti na vyšetrovaní kontaktov Ruska s Trumpovým predvolebným tímom, a pýtal sa, ako mu také niečo mohol spraviť. "Mal si ma predsa chrániť," vravel. "Toto je najhoršia vec, aká sa mi kedy stala," dodal údajne Trump v tejto súvislosti. Zo správy podľa AFP ďalej vyplýva, že Trump sa niekoľkokrát pokúšal Muellera od vyšetrovania odstaviť.



Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov zverejnilo vo štvrtok zredigovanú verziu záverečnej správy z Muellerovho vyšetrovania v rozsahu 448 strán. Závery osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), odovzdalo justičným výborom oboch komôr Kongresu a sprístupnilo verejnosti na svojej internetovej stránke.



Trumpova vláda pristúpila k zverejneniu tejto dlho očakávanej správy, hoci nie v úplnej podobe, po tom, ako ju Mueller v marci doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Ten následne zhrnul najdôležitejšie závery v štvorstranovom liste adresovanom Kongresu i verejnosti. Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany však vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu.



Minister Barr po najnovšom zverejnení správy informoval, že jej menej zredigovanú verziu dá neskôr malej skupine ôsmich kongresmanov - popredných členov Snemovne reprezentantov i Senátu, ktorí sú oprávnení vidieť dôverné informácie. Táto verzia bude zároveň k dispozícii aj predsedom a popredným členom justičných výborov oboch komôr Kongresu.



Agentúra AP zároveň informuje, že verzia, ktorú vo štvrtok ministerstvo zverejnilo, je najviac zredigovaná vo svojej prvej časti, ktorá sa týka zasahovania Ruska do volieb a tiež kontaktov Moskvy s predstaviteľmi Trumpovej kampane. Začiernených je v nej niekoľko takmer celých strán. Menej zredigovaná je druhá časť, ktorá hovorí o prípadnom marení spravodlivosti Trumpom, ktoré sa však nepotvrdilo. Ministerstvom vyčiernené pasáže sa začínajú už na štvrtej strane správy, dodáva AP.