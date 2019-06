Trump by neváhal prijímať informácie o svojich oponentoch v zahraničí

Ak niekto zavolá z krajiny, napríklad Nórska, a povie: Máme informácie o vašom protivníkovi, ja si myslím, že by som to chcel počuť, povedal Donald Trump.

Washington 13. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump bude získavať informácie o svojich domácich politických oponentoch zo zahraničných zdrojov. Trump to podľa agentúry DPA uviedol v čase, keď sa v Spojených štátoch rozbieha kampaň pred prezidentskými voľbami v roku 2020.



"To nie je zasahovanie. Majú informácie. Myslím si, že si ich budem brať," uviedol v stredajšom rozhovore pre televíznu stanicu ABC.



Na otázku, či by jeho volebný štáb mal prijímať informácie z Ruska a Číny, alebo zavolať na federálnu políciu, Trump odpovedal bez obalu: "Myslím, že môžete urobiť oboje. Myslím, že by ste mohli chcieť počúvať, na počúvaní nie je nič zlé."



"Ak niekto zavolá z krajiny, napríklad Nórska, a povie: 'Máme informácie o vašom protivníkovi', ja si myslím, že by som to chcel počuť," pokračoval prezident USA v rozhovore v Oválnej kancelárii.



Trump ďalej odpovedal na otázku, či by volal na políciu a zastavil zasahovanie cudzincov do volieb. Uviedol: "Ak by som si myslel, že je niečo zle, tak by som možno išiel na FBI," povedal odkazujúc na americký Federálny úrad pre vyšetrovanie.



Voči šéfovi Bieleho domu je v Kongrese vedené vyšetrovanie v súvislosti s možným zasahovaním Ruska do predvolebnej kampane v roku 2016 s cieľom zdiskreditovať jeho vtedajšiu demokratickú súperku Hillary Clintonovú. Táto kauza sa tiahne celým Trumpovým funkčným obdobím v Bielom dome.