Trump sa chystá udeľovať anticeny lživým médiám. Nikto nevie ako

Washington 3. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump použil v uplynulom roku svoj účet na sociálnej sieti Twitter na osočovanie médií nespočetnekrát. Teraz na ňom oznámil, že v pondelok "ocení" médiá, ktoré považuje za vôbec najhoršie z najhorších.



"V pondelok o 17.00 h vyhlásim OCENENIA ZA NAJNEČESTNEJŠIE A NAJSKORUMPOVANEJŠIE MÉDIÁ ROKA. Posudzované budú nečestnosť a zlé spravodajstvo lživých médií rozdelené do viacerých kategórií. Zostaňte na príjme!" odkázal v utorok večer miestneho času Trump.



Zatiaľ nie je jasné, ako chce americký prezident takéto bezprecedentné gesto voči médiám vykonať, napísal spravodajský portál Politico.eu. Pripomenul však, že Trump myšlienku udeľovania ceny "lživým médiám" za ich "skreslené" informovanie o jeho prezidentskom úrade spomenul na Twitteri už v novembri.



"Mali by sme mať súťaž v tom, ktorá z (mediálnych) sietí, rátajúc CNN a vynímajúc Fox, je tá najnečestnejšia, najskorumpovanejšia a/alebo najzávádzajúcejšia vo svojom politickom spravodajstve o vašom obľúbenom prezidentovi (mne)," napísal vtedy v príspevku.



Trump médiá často osočuje tak, že ich spravodajstvo označuje za zaujaté, pričom kritické správy o svojej vláde pravidelne popiera a nazýva "lživými". Novinárov tiež obviňuje z väzieb na Demokratickú stranu. Najčastejším terčom jeho kritiky sú denníky New York Times a Washington Post, spravodajská televízia CNN, ale i mnohé ďalšie médiá.



Do New York Timesu si Trump "kopol" aj v utorok, keď vyslovil nádej, že príchod nového vydavateľa mu umožní vrátiť sa k vízii jeho zakladateľa, ktorou bola objektívnosť a nezaujatosť.



"Potácajúci sa (denník) New York Times má nového vydavateľa A. G. Sulzbergera. Blahoželám! Pre Timesy je to posledná šanca naplniť víziu ich zakladateľa Adolpha Ochsa 'prinášať správy nestranne bez strachu či ZAUJATOSTI bez ohľadu na zúčastnenú stranu, sektu či záujmy'," uviedol americký prezident.