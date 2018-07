Trump chce, aby štáty NATO v budúcnosti dávali na obranu až 4 % HDP

Napriek tomu, že prezident USA v minulosti NATO kritizoval, vo štvrtok ho označil za ďalšieho silného spojenca, ktorý je silnejší ako jednotlivé štáty.

Brusel 12. júla (TASR) - Výdavky členských štátov NATO na obranu sa budú zvyšovať rýchlejšie, uviedol po mimoriadnom zasadnutí NATO v Bruseli americký prezident Donald Trump.



"Oddanosť Spojených štátov NATO je naďalej nesmierne veľká. Ja v NATO verím," povedal Trump, pričom dodal, že členské štáty tejto transatlantickej organizácie sa dohodli, že k zvýšeniu výdavkov na obranu o 37 miliárd eur dôjde z ich strany "rýchlejšie".



Napriek tomu, že Trump v minulosti NATO kritizoval, vo štvrtok ho označil za "ďalšieho silného spojenca", ktorý je "silnejší ako jednotlivé štáty". Niekoľkokrát však nezabudol zdôrazniť, že Spojené štáty majú v rámci NATO "príliš vysoké výdavky", pričom táto organizácia podľa neho viac prospieva Európe ako Spojeným štátom.



Členské štáty NATO sa v roku 2014 zaviazali, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať 2 percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Trump však požaduje, aby sa výdavky členských štátov zvýšili okamžite a nie až "v roku 2025". Podľa Trumpa majú v konečnom dôsledku výdavky na obranu dosiahnuť štyri percentá HDP.



V súvislosti s americko-iránskymi vzťahmi Trump povedal, že napätie medzi Teheránom a Washingtonom môže v budúcnosti eskalovať, ale Irán nakoniec príde k rokovaciemu stolu a "bude sa chcieť dohodnúť".



Americký prezident sa vyjadril aj k vzťahom medzi USA a KĽDR, keď povedal, že "dôveruje diplomatickému procesu" medzi Pchjongjangom a Washingtonom, pričom opäť vyzdvihol význam svojho nedávneho stretnutia so Severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Stretnutie označil za "úžasné", ako aj za základ "veľmi dobrého vzťahu".



Americký prezident sa počas tlačovej konferencie po summite NATO v Bruseli vyjadril aj k vzťahom medzi USA a Ruskom, pričom sľúbil, že na nadchádzajúcom summite, ktorý by sa mal konať 16. júla v Helsinkách, sa ruského prezidenta Vladimira Putina opýta na zasahovanie Ruska do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016.



Tesne pred odletom do Británie, kam odcestuje ešte v stredu popoludní, Trump o protestoch, ktoré sa tam v súvislosti s jeho príchodom pripravujú, povedal: "Myslím, že ma v Británii majú veľmi radi."



Lotyšsko sa na to nechystá

Lotyšsko sa nechystá zvýšiť výdavky na obranu na úroveň štyroch percent hrubého domáceho produktu, vyhlásil vo štvrtok premiér tejto pobaltskej republiky Maris Kučinskis.



V rozhovore pre televízny kanál LNT, ktorého obsah priblížili tlačové agentúry TASS a MTI, zdôraznil, že nevidí potrebu takéhoto ďalšieho zvýšenia nákladov, ktoré na bruselskom summite Severoatlantickej aliancie (NATO) navrhol prezident USA Donald Trump.



Pre Lotyšsko to podľa premiérových slov nie je aktuálne, na realizácii tohto návrhu preto v Rige ani neuvažujú.



O tom, či je potrebné zvýšenie nákladov na obranu a ak áno, v akej miere, o tom by každá krajina mala rozhodovať sama, mieni predseda lotyšskej vlády. Súčasne pripomenul, že jeho krajina patrí medzi tie členské štáty NATO, kde už v súčasnosti tieto náklady dosahujú dve percentá HDP.



Už na summite NATO vo Walese 2014 sa členské krajiny Aliancie dohodli, že do roku 2024 zvýšia náklady na obranu na dve percentá HDP.